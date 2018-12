Programa Água Nossa viaja pelo Estado levando Educação em Recursos Hídricos

O Programa Água Nossa foi idealizado pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn) com o intuito de levar educação ambiental, com ênfase nos recursos hídricos, para os mais diversos setores da sociedade, preferencialmente, para estudantes das redes públicas, estadual e municipal, além da rede privada, conscientizando sobre o uso racional da água.

No ano de 2018, foram realizadas 10 ações do Programa Água Nossa, na capital e em várias cidades do interior do estado, totalizando um quantitativo de 1200 alunos, das mais diversas faixas etárias, que participaram das ações. Além das crianças e adolescentes, outros 185 adultos estiveram presentes às atividades, e foram contemplados com Educação Ambiental, voltada para o uso sustentável e racional dos recursos hídricos. Foram realizadas ações em: Jundiá, Lagoa de Pedra, Acari, Encanto, Serra Caiada, São Paulo do Potengi, Lagoa Salgada, São Pedro, Lajes e Natal.

As ações do programa tem duração média de uma hora e trinta minutos e são preparadas de acordo com o público, buscando gerar o máximo de absorção do conteúdo apresentado de forma lúdica e didática para atender às mais diversas faixas etárias.

Para requisitar a visita da equipe do Programa é só enviar um e-mail para [email protected] e/ou [email protected] e indicar o local onde poderá ocorrer a atividade, o número de pessoas e a faixa etária, já que as dinâmicas são pensadas de acordo com a idade do público presente.