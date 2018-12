Professores da UERN discutem pauta de reivindicações que será entregue a Fátima Bezerra

Docentes da UERN se reúnem em assembleia na próxima segunda-feira (10), às 9h, na sede da ADUERN, para definir as principais reivindicações da categoria. O documento será entregue à Governadora eleita Fátima Bezerra (PT) e sua equipe de transição, em reunião que será realizada na próxima terça-feira (11), às14h, em Natal.

A diretoria da ADUERN convoca todos os professores a participarem da assembleia, a fim de garantir maior pluralidade e democracia na escolha das pautas que serão remetidas à nova Chefa do Executivo estadual. Podem participar da atividade todos os docentes associados à ADUERN.

Além do debate sobre a pauta de reivindicações, professores e professoras também escolherão os delegados que participarão do 38º Congresso do ANDES/SN, que será realizado em Belém (PA) de 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 2019.