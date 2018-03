Professores da Rede Estadual do RN decidem entrar em greve

Em Assembleia na manhã desta sexta-feira (16), professores da Rede Estadual de ensino aprovaram o indicativo de greve da categoria. O movimento grevista está previsto para iniciar dia 22 de março, quinta-feira.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (SINTE/RN), haverá uma nova assembleia dia 22 de março, às 14h30, na Escola Estadual Winston Churchill, em Natal e em Mossoró, a assembleia acontecerá dia 23 de março.

Segundo o sindicato, a principal reivindicação dos professores da educação estadual é o pagamento da correção de 6,81% do Piso Salarial 2018, que até o momento não aconteceu. O governo Robinson Faria quer parcelar o Piso em 5 vezes, de julho a novembro deste ano, e sem pagar o retroativo acumulado ao longo dos meses. A proposta do Executivo foi apresentada em audiência com o SINTE/RN nessa quinta (14) e oficializada em documento enviado a assembleia nesta sexta (15). A categoria não aceitou.

Além da correção do Piso, os profissionais da educação estadual também reivindicam melhorias nas condições de trabalho e o pagamento de direitos que vêm sendo negados.

“Os trabalhadores já não aguentam mais serem massacrados pelo governo Robinson. Nossa pauta já acumula 51 itens. Nem mesmo o Piso (Salarial), que está previsto em lei, foi corrigido. Por isso, os profissionais decidiram dar um basta e decretar greve. Não há outra saída”, afirmou a coordenadora geral do SINTE/RN, professora Fátima Cardoso.