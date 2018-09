Professor Thadeu Brandão do OBVIO RN e UFERSA publica mais um artigo em Revista Internacional

O Professor Thadeu Brandão publicou mais um artigo em periódico Qualis/CAPES na Revista Contribuiciones em las Ciencias Sociales, Málaga, Espanha. O artigo, intitulado “Entre o panoptismo e as ‘panelinhas’: disciplina e interação social no sistema penitenciário brasileiro”.O artigo procura discutir e compreender as relações entre as formas de interações sociais e o sistema disciplinar e de controle presentes no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Para dar conta do problema, optou-se por utilizar as categorias analíticas de Michel Foucault e Erving Goffman como principal suporte. Em termos de pesquisa qualitativa, mergulhou no universo da Penitenciária Francisco Nogueira Fernandes, conhecida como Penitenciária de Alcaçuz, Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, Brasil. Analisou-se que, enquanto espaço da disciplina e do panoptismo, os indivíduos que na prisão perpassam de maneira a que sirvam utilmente a várias funções sociais, dentre as quais, a própria produção da delinquência. Ao mesmo tempo, as várias formas de interação social apontam para a formação de lideranças e de “panelas”. Todos esses elementos, enquanto alguma forma de resistência.

Para acessar na íntegra, clique AQUI.