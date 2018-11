PRF recupera veículo de aplicativo roubado na BR 406

Policiais Rodoviários Federais faziam patrulhamento de rotina pela BR-406, no final da noite desse sábado (24), em São Goncalo do Amarante/RN, quando se depararam com um roubo de veículo em andamento no km 170, em frente a um Motel.

O motorista foi abandonado na rodovia e pediu ajuda para a equipe PRF que passava pelo local. De imediato iniciou-se o acompanhamento tático e logo a seguir o Renault Logan foi visualizado.

Quando os PRFs se aproximaram do carro, os assaltantes começaram a atirar. Houve o revide a injusta agressão fazendo com que os assaltantes abandonassem o veículo e fugissem a pé.

A vítima trabalha como motorista de um aplicativo e aceitou uma corrida na modalidade de pagamento em dinheiro, de uma cliente cadastrada. Só que ao invés da mulher se apresentar como passageira, apareceram três jovens e entraram no veículo.

Ao chegarem no local de destino, os homens anunciaram o assalto e tentaram fugir no veículo. O Veículo foi recuperado e entregue ao proprietário momentos depois de ser tomado de assalto.