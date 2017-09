PRF prende homem com mandado de prisão aberto por agressão doméstica

Durante fiscalização de rotina, Policiais Rodoviários Federais prenderam em Parnamirim na sexta-feira, 1º de setembro, um homem de 31 anos, passageiro de um Celta, que seguia com destino ao interior do Estado. Após consulta no sistema de segurança, foi constatado que o passageiro teve prisão preventiva decretada por violência doméstica.

O acusado foi detido e encaminhado à Central de flagrantes de Natal, para cumprimento do mandado judicial.

Com informações da assessoria de Comunicação Social da PRF/RN.