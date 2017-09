PRF prende assaltante minutos após ataque a ônibus na BR 101

Os passageiros e o motorista de um micro-ônibus que seguia para a cidade de Natal foram assaltados na noite da terça-feira, no km 119 da BR 101, em São José de Mipibu. O assaltante roubou os pertences das vítima e desceu nas proximidades do “Motel Degas”.

Minutos após o assalto, motorista do ônibus comunicou o ocorrido à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deslocou duas viaturas à procura do assaltante.

Os PRFs foram informados de que o suspeito, um morador da comunidade Areia Branca, em São José de Mipibu, teria praticado o assalto. Em sequência o homem foi localizado na residência do seu padastro. Com ele foi encontrada uma pistola Beretta e R$ 98 em espécie, que ele confessou ser produto do roubo.

Ocorrência encaminhado para a Central de Flagrantes de Natal, para as providências cabíveis.

Com informações do Núcleo de Comunicação Social da PRF/RN.