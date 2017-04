PRF e PM prendem traficante em fuga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante que fugiu de uma fiscalização na BR-101, em Parnamirim. O criminoso foi perseguido por seis quilômetros até ser preso com sete tabletes de maconha.

De acordo com a PRF, quando recebeu a ordem de parada, o motorista indicou que iria parar, mas fugiu, seguindo pela estrada que leva ao bairro de Cajupiranga.

Na fuga, o motorista começou a jogar os tabletes de maconha pela janela. A droga foi recuperada.

A perseguição contou com apoio de viaturas da Polícia Militar e do helicóptero da SESED.

O motorista informou que pegou a droga em São José de Mipibu e levaria para Parnamirim. O preso foi levado para 2ª Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim.

Com informações da assessoriade Comunicação social da PRF/RN