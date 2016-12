Presos iniciam rebelião e tentam fugir de cadeia em Natal

Detentos do Presídio Provisório Raimundo Nonato Fernandes, conhecido como Cadeia Pública de Natal, deram início a uma rebelião e tentaram escapar da unidade na noite do domingo, 25 de dezembro. Cinco presos tentaram pular o muro do presídio usando uma ‘teresa’, corda feita com lençóis, mas foram impedidos pelos Policiais Militares que trabalham nas guaritas.

Para coibir a tentativa de fuga, os guariteiros atiraram para cima e conduziram os presos de volta para as celas, com a ajuda do Batalhão de Choque.

Na última segunda-feira, 19, seis presos serraram grades e fugiram da Cadeia Pública de Natal pelo solário. Este ano, 373 detentos escaparam do sistema prisional potiguar, que está em estado de calamidade desde março de 2015.