Preso desde dezembro, vereador reeleito toma posse algemado

A Câmara Municipal de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no Estado de Minas Gerais, assistiu a uma posse inusitada na terça-feira, 03 de janeiro. O vereador Ronilson Marcílio Alves (PTB) foi reeleito e tomou posse do cargo mesmo estando preso desde 19 de dezembro passado, acusado de extorsão contra um padre. Ronilson Marcílio chegou à Câmara algemado, sob escolta policial e vestindo uniforme do sistema prisional e gerou revolta na população.

O processo contra Ronilson Marcílio está em segredo de Justiça e o vereador segue preso no presídio da cidade. O vereador foi diplomado por procuração do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG).

De acordo com informações publicadas pelo jornal Estado de Minas, o advogado Dário Júnior, informou que já impetrou pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em favor do vereador Ronilson. Um pedido anterior já foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).

Depois da posse, Ronilson voltou para o presídio. Ainda segundo o jornal Estado de Minas, o advogado do vereador afirmou que ele poderá tirar uma licença não remunerada de até 120 dias sem perder o mandato, período em que a defesa de Ronilson tentará libertá-lo.

Ronilson Marcílio foi preso na cidade de Cordeiro, no Rio de Janeiro, onde estava foragido, após ter a prisão preventiva decretada. Ele e outras três pessoas são investigadas na Operação Bolso Cheio e foram indiciados por extorsão e formção de organização criminosa.

A Operação Bolso Cheio, da Polícia Civil de Minas Gerais, investigou a denúncia de que um grupo estava chantageando uma vítima, exigindo R$ 200 mil, para que um vídeo íntimo não fosse divulgado.