Presidente convoca imprensa e apresenta situação financeira da Câmara de Mossoró

A presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Izabel Montenegro, reuniu a imprensa na tarde desta segunda-feira para apresentar um relatório com o panorama financeiro do parlamento mossoroense.

A reunião que contou com a presença dos vereadores, e equipe técnica, foi comandada por representantes da área econômica e contábil.

Durante a explanação dos técnicos foram apresentados detalhes do fechamento das contas do legislativo para o exercício de 2016 e dados do orçamento para este ano.

Segundo a presidente Izabel Montenegro a Câmara retardou a contratação de coordenadores na tentativa de economizar recursos e garantir a viabilidade dá gestão.

“Ainda falta contratar cerca de 50% dos coordenadores, mas decidimos adotar medidas para tentar equilibrar as contas”.

Com orçamento de R$ 18 milhões para 2017, Izabel Montenegro terá apenas R$ 3,5 milhões para o custeio das atividades da Câmara.