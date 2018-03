Prefeitura realiza cirurgia de língua presa em recém-nascidos gratuitamente

A partir desta terça-feira (13), os pais que têm recém-nascidos com necessidade de frenectomia (cirurgia para remoção do freio lingual) poderão realizar processo de correção na cidade gratuitamente. A Prefeitura de Mossoró segue buscando alternativas viáveis que possam maximizar ainda mais os serviços que são oferecidos aos mossoroenses no município.

O freio lingual é uma pequena membrana de tecido que une a língua e a base da boca, responsável por permitir alguns movimentos. Quando essa membrana é mais curta que o habitual nos bebês, eles nascem com língua presa sofrendo inúmeras dificuldades durante a amamentação, sendo que esse problema pode ser agravado ainda mais quando as crianças vão crescendo e desenvolvendo a fala.

Os pais e mães que têm filhos que precisam receber esse atendimento devem se dirigir ao setor de Regulação da Secretaria de Saúde e marcar o dia da cirurgia. O procedimento será realizado no Centro de Especialidades Odontológicas I (CEO I) pela dentista Jacqueline Cavalcante. Como o serviço é novo, implantado pela atual administração, não há demanda reprimida para receber a assistência.

Mais informações e esclarecimentos de dúvidas ligue: 3315-4840