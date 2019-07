Prefeitura publica aviso de licitação para contratação de empresa responsável pela estrutura da Festa do Bode

A Prefeitura de Mossoró publicou na edição 518b do Jornal Oficial de Mossoró, de 17 de julho de 2019, o aviso de licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na organização e execução de eventos, locação, montagem e desmontagem de estruturas, transporte, segurança e demais itens pertinentes para realização da 21ª Festa do Bode, que acontece entre os dias 15 e 17 de agosto de 2019, no Parque de Exposições Armando Buá.

A Festa do Bode contará com exposições de caprinos e ovinos, espaço gastronômico, pavilhão técnico e atrações culturais. O evento é um dos principais do estado, movimentando toda a cadeia de caprinovinocultura da região.

A licitação ocorre no dia 01 de agosto, às 11h, na sede da Diretoria Executiva De Licitações, Contratos E Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar. Outras informações e detalhes estão à disposição dos interessados na própria sede da Diretoria, no horário de 7h às 13h ou no site oficial da Prefeitura de Mossoró (www.prefeiturademossoro.com.br) no link Licitações.

