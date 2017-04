Prefeitura não comercializará peixe com preço reduzido nesta Semana Santa

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) informou que este ano o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM) não comercializará o peixe com preço subsidiado neste período da Semana Santa.

Em nota, o município declara que, no ano passado, foi registrada a sobra de mais de 100 quilos da corvina. Segundo a diretora da AFIM, a qualidade inferior do produto, além de mudanças de hábito da população que optou por consumir outros tipos de peixe, fez o Município decidir não instalar os pontos de venda neste ano.

“Verificamos que não houve o alcance social de anos anteriores e que uma das funções do AFIM, que é a regulação do mercado, foi reduzida, pois a população passou a consumir mais o peixe tipo tilápia, de qualidade melhor e preço equivalente”, afirma Jacqueline Amaral.

O peixe corvina que chega a Mossoró vem do Rio Grande do Sul. O AFIM só pode comercializar o produto congelado, não sendo permitida a venda do peixe fresco.

“O incremento na produção local também propiciou o aumento da oferta de outros tipos de peixe com preço popular, que atende o público-alvo que buscava os pontos disponibilizados pelo Município neste período da semana santa”, destaca a PMM.