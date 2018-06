Prefeitura irá instalar estacionamento rotativo na Rua Coronel Gurgel

Uma das principais vias do Centro de Mossoró vai contar com estacionamento rotativo. A Rua Coronel Gurgel recebe a partir de amanhã as primeiras sinalizações na via, que serão implantadas pela Secretaria Executiva de Trânsito. O objetivo é a ampliar as oportunidades de estacionamento para condutores, favorecendo o comércio local.

De acordo com Fernanda Helena, responsável pelo setor de Engenharia de Trânsito, os condutores poderão estacionar durante 30 minutos com pisca-alerta ligado. “Iniciaremos a implantação amanhã e durante a semana faremos um trabalho de orientação à população. A fiscalização dos agentes de Trânsito inicia a partir da próxima segunda-feira, 02”, esclarece.

Estudo realizado pela Secretaria de Trânsito aponta que diariamente cerca de 200 carros estacionam na Coronel Gurgel. Com a medida, a perspectiva é da ampliação para mil veículos.

O estacionamento rotativo vai funcionar a partir do cruzamento com a Rua Santos Dumont até o trecho que compreende a Avenida Felipe Camarão.

Além da implantação da sinalização, serão revitalizadas paradas de ônibus situadas na rua. “A ideia é que o estacionamento rotativo na Coronel Gurgel possa servir como exemplo para outras áreas da cidade, também com necessidade de vagas”, finaliza Fernanda.