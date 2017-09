Prefeitura de Mossoró participa da maior feira de negócios de turismo da América Latina

A Prefeitura de Mossoró está presente na maior feira de negócios de turismo da América Latina, a 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial Braztoa, realizada em São Paulo desde a quarta-feira, 27, até sexta-feira, 29.

Mossoró está sendo divulgada no estande do Governo do Rio Grande do Norte, junto a outros municípios do Estado e representantes da cadeia produtiva do setor, numa ação do programa Governo Cidadão, antigo RN Sustentável.

Representando o município no evento, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, Lahyre Rosado Neto, destaca que trata-se de uma grande oportunidade para vender os eventos de Mossoró, como o Cidade Junina e Auto da Liberdade, por exemplo, para o Brasil e o mundo.

“A importância desse evento é que ele é dirigido tanto para o público dos agentes de viagens, que vendem o destino, como para o público final, que é quem vai viajar. Portanto, é muito importante que a gente esteja participando”, ressalta.

Está no planejamento da Prefeitura de Mossoró participar de outras feiras no intuito de divulgar a cidade com forte apelo cultural e histórico, além dos eventos e atrações regionais, como praias, serras e cavernas, com o objetivo de ampliar a participação do turismo na economia local. Hoje, o turismo movimenta 11% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 10% do Chile, 6% do Colômbia e apenas 3,8% do Brasil.

As empresas Cimsal, Agrícola Famosa e Cerveja Bacurim também estão presentes no estande, mostrando alguns dos produtos de qualidade e de diferentes setores que Mossoró tem.

Na tarde da quarta-feira, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, visitou o estande de Mossoró e foi recebido por Lahyre Rosado Neto.

A 45ª ABAV é realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), responsavel pela movimentação de 80% das vendas do mercado de turismo.