Prefeitura de Mossoró instala pontos de iluminação em LED na zona rural

Várias comunidades rurais do município já começaram a receber os postes com as lâmpadas de LED. A troca faz parte do projeto ‘Cidade Iluminada’, que tem como objetivo trocar todas as lâmpadas de vapor de sódio por LED em até três anos. Mossoró possui 33 mil pontos de luz e até o final de 2018, em média, 11 mil terão sido trocados.

Na manhã desta sexta-feira (30), a prefeita Rosalba Ciarlini, acompanhada do engenheiro Yuri Tarso, visitou o assentamento Eldorado dos Carajás I, no complexo Maísa, onde algumas ruas já receberam os pontos de LED e o trabalho continua nos locais que ainda nem contavam com iluminação.

Yuri destacou que o trabalho de troca de lâmpadas está sendo contínuo. “Estamos trabalhando simultaneamente na zona urbana e zona rural. Quando detectamos pontos críticos que necessitam de iluminação, já instalamos as lâmpadas novas.

Segundo o engenheiro, a troca de lâmpadas gera uma queda no consumo em mais de 50%. “A lâmpada de LED gera uma economia significativa no consumo, chegando a mais de 50%. Além disso, ela tem uma temperatura mais baixa, a sua vida útil é muito maior, chegando a 13 anos, elas também tem uma garantia de 5 anos, que caso necessário são substituídas a custo zero”, disse.

A prefeita também visitou outro bairro que está sendo beneficiado com a troca das lâmpadas, o Redenção. Várias ruas do bairro já receberam os novos braços, fixados aos postes, com as lâmpadas de LED.