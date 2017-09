Prefeitura de Mossoró implantará cinco núcleos esportivos

A Secretaria Executiva de Esportes, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, obteve classificação no resultado final da 2ª fase do Programa Segundo Tempo (PST) na categoria padrão, publicada nesta terça-feira, 05, no Diário Oficial da União. A classificação permitirá a Prefeitura de Mossoró celebrar convênio com o Governo Federal no valor de R$ 566.545,00 que será aplicado na implantação de 5 núcleos esportivos na cidade, nas zonas urbana e rural. Cada núcleo contará com 3 modalidades esportivas diferentes.

“O projeto irá beneficiar mais de 500 crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino que estarão divididas nesses núcleos esportivos, e terão o acompanhamento de professores de educação física e monitores. Com esse investimento será possível formar novos atletas a partir da base, no contraturno escolar”, afirmou Hélito Honorato, secretário executivo de Esportes.

O Programa Segundo Tempo, do Governo Federal, tem o objetivo de democratizar a prática e a cultura do esporte, promovendo o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.

“Mossoró passou um bom tempo sem receber investimentos federais de incentivo ao esporte. Muitos projetos foram perdidos no passado, mas agora estamos conseguindo mudar essa realidade e captar novos recursos. Com o esforço da equipe da gestão da prefeita Rosalba, elaboramos um projeto inovador que garantiu a aprovação da nossa proposta”, finalizou Helito Honorato.