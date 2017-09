Prefeitura de Mossoró anuncia licitação para recuperação de praças públicas

A Prefeitura de Mossoró anunciou que será realizada no próximo dia 28 a licitação para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de praças públicas. A chamada pública consta no Jornal Oficial do Município (JOM) do dia 8 de setembro.

O processo licitatório conta com quatro lotes e contempla serviço de acessibilidade e manutenção da Praça Vigário Antônio Joaquim, localizada na Avenida Dix-sept Rosado, Centro; reforma e manutenção da Praça Raimundo Figueiredo Araújo, localizada à Rua Frei Damião, Conjunto Walfredo Gurgel; reforma e manutenção da Praça São Vicente, localizada à Avenida Alberto Maranhão, Centro; e ainda reforma e manutenção da Praça Rodolfo Fernandes, localizada à Rua Coronel Gurgel, Centro.

No dia anterior, em 27 de setembro, a Prefeitura de Mossoró também realizará licitação para restauração e manutenção do canteiro central localizado na Avenida Augusto Severo, no Centro.

A contratação desses serviços faz parte do planejamento da Prefeitura de Mossoró para melhoria da infraestrutura e condições dos equipamentos municipais. A previsão é que até o fim do ano 35 obras estejam em andamento na cidade.