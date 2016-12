Prefeito Juninho Alves é diplomado em Caraúbas

Na manhã desta terça-feira, 13, o prefeito eleito de Caraúbas, Juninho Alves (PSDF), e o vice-prefeito Paulo Brasil foram diplomados pela justiça eleitoral do município. Cerimônia foi realizada nas dependências do Fórum da Comarca de Caraúbas, onde também receberam diplomas os 11 vereadores eleitos e dois suplentes de cada coligação. Todos os diplomados estão aptos para assumirem cargos políticos no quadrimestre de 2017 a 2020.

“Hoje cumpriremos mais uma etapa do processo eleitoral, onde fomos escolhidos pela vontade soberana do povo de Caraúbas, que elegeu Juninho Alves e Paulo Brasil, para os representarem nos próximos quatro anos, no comando do município”, destacou o prefeito eleito Juninho Alves.

De acordo com o juiz eleitoral, Pedro Paulo Falcão Júnior, a diplomação será realizada conforme o artigo 215 do Código Eleitoral Brasileiro e é considerada a última etapa do processo eleitoral, que teve início com as convenções partidárias, passando pelo registro de candidaturas até chegar ao dia da eleição propriamente dita.

“O ato, que torna o candidato vencedor apto a tomar posse no cargo, é de competência da Justiça Eleitoral, que, há 82 anos, organiza e consolida todo processo”, explicou o magistrado.

Juninho Alves assumirá o cargo de prefeito no próximo dia 1º de janeiro.

“Sei que não será fácil os primeiros meses ou porque não dizer os primeiros dias, uma vez que vamos ter pela frente a festa do nosso padroeiro São Sebastião e de imediato teremos de preparar a cidade para receber os filhos ausentes e visitantes, que nesse período chegam para os festejos. Mas com fé em Deus vamos realizar uma administração de pés no chão, ciente das dificuldades e voltada para o bem estar do nosso povo”, concluiu Juninho Alves.