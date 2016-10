Potiguar Everaldo Rodrigues concede entrevista e lança EP no Rio de Janeiro

O cantor potiguar Everaldo Rodrigues concedeu entrevista ao jornalista e produtor musical, Adelzon Alves, no programa “O Amigo da Madrugada”, da Rádio Nacional, pertencente à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Rio de Janeiro.

Na entrevista, o cantor e o jornalista falaram sobre uma das vertentes da música popular brasileira, o samba raiz, gênero presente no trabalho de Everaldo. Também foi a oportunidade de falar do lançamento do EP “Pagando pra Ver”.

O EP foi lançado com um show no Carioca da Gema, bairro Lapa, na quarta-feira, 26, onde Everaldo cantou músicas já conhecidas em seu reportório de sambas com letras delicadas sofisticadas.

O show contou ainda com a participação de Serginho Madureira, Pedro Ivo e André da Mata, que produzirá o futuro CD de Everaldo Rodrigues. O cantor classificou o projeto como um trabalho de Rio a Rio, Rio Grande do Norte a Rio de Janeiro, já que foi gravado na Cia. Instrumental (Niterói/RJ) e Sonora Pro Music (Mossoró/RN).