Porcellanati elabora plano para reabertura da fábrica de Mossoró

A Itagres Revestimentos Cerâmicos, a qual pertence as Indústria Porcellanati, anunciou que irá reabrir a unidade de produção de Mossoró. A empresa elaborou um plano de recuperação judicial para que a fábrica volte a funcionar no Distrito Industrial do município assim que possível.

O dirigente da empresa Murilo Ghisoni, Sérgio de Faria Bica Júnior, juntamente com o advogado Roberto Martins, veio a Mossoró e, em audiência com a prefeita Rosalba Ciarlini, nesta quarta-feira, 26, disseram que todas as providências estão sendo tomadas para a reabertura da fábrica da Porcellanati.

O grupo catarinense, porém, não deu prazo para a reabertura, pois depende do cumprimento do plano de recuperação judicial.

A Porcellanati suspendeu as atividades em abril de 2015. A fábrica era responsável por cerca de 360 vagas de emprego, das quais metade deverá ser ofertada na reabertura.