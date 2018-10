Policial do estado do Ceará é assassinado em Mossoró

Policial militar do estado do Ceará foi morto a tiros na noite desta terça-feira (2), em Mossoró. O crime aconteceu na BR-304, nas proximidades do cemitério Novo Tempo. A vítima foi identificada como Raimundo Silva Neto, de 27 anos.

A polícia foi chamada para o local com a informação de que havia acontecido um grave acidente na rodovia. Ao chegar no local, os agentes encontraram um homem desacordado ao lado de uma motocicleta.

Uma ambulância de suporte avançado do Samu foi até o local e constatou que o homem apresentava perfurações de disparos de arma de fogo. “A equipe foi acionada para o local com a informação de um acidente, mas no local, os médicos perceberam marcas de tiros pelo corpo da vítima”, informou.

Ainda de acordo com a PM, a vítima é um policial militar do estado do Ceará. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem pistas sobre os assassinos.

MN