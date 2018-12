Policiais Civis fecham delegacias no RN em protesto contra falta de pagamento do 13º de 2017

Em protesto contra o atraso no pagamento dos salários e o não recebimento do 13º salário de 2017, policiais civis do Rio Grande do Norte iniciaram nesta quarta-feira, 26, uma paralisação denominada “Operação Zero”. Delegacias em todo o estado não abriram as portas. O movimento segue por tempo indeterminado.

O governo do RN não pagou o 13º salário de 2017 dos servidores públicos que ganham acima de R$ 5 mil e nem divulgou quando vai pagar os salários de dezembro nem o 13º deste ano.

Em nota, a Associação de Delegados do Rio Grande do Norte afirmou que apóia e “reconhece a justiça da causa” do movimento dos agentes e escrivães da Polícia Civil.

“É inadmissível que um trabalhador permaneça com seus direitos mais básicos tolhidos, e sem nenhuma perspectiva de ser ressarcido. A Associação dos Delegados apoia os agentes e escrivães de polícia e espera que o governo se sensibilize e trate a segurança pública com a prioridade que a população deseja”, declarou.

A Secretaria de Segurança Pública e da Delegacia Geral da Polícia Civil ainda não se pronunciaram.