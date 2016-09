Polícia Militar detém dupla com motocicleta roubada e arma de fogo em Assu

Policiais militares da cidade de Assu, com apoio de PMs de Itajá, detiveram, nesta quarta-feira (28), dois suspeitos que estavam em uma motocicleta tomada de assalto.

Rodrigo Pereira da Silva, de 18 anos, e um adolescente de 15 anos ainda tentaram escapar da abordagem dos policiais, mas acabaram detidos. Além do veículo com registro de roubo, com eles os PMs ainda encontraram um revólver calibre 32 municiado.

Ambos foram levados para a delegacia da região para os procedimentos cabíveis. A dupla é suspeita de realizar vários assaltos em cidades do Oeste do Rio Grande do Norte.