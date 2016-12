Polícia Federal investiga uso indevido de recursos da educação no RN

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 14, no Rio Grande do Norte, a Operação Fonte Extrema, que apura possíveis irregularidades no uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) pelo Estado.

Os investigadores analisam uma dispensa indevida de processo licitatório e ainda se houve sobrepreço em um contrato empresas.

Ao todo, 23 policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nas empresas e também em endereços residenciais dos empresários investigados.

Uma das empresas alvo da operação é a JMT, que prestou serviços ao Estado no ano 2012. Ainda não se sabe quais são as outras empresas que estão sendo investigadas na Operação Fonte Extrema.