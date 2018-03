Polícia encontra arma de fogo na bolsa de um aluno em Escola Pública

Um aluno menor de idade foi detido nesta quarta-feira (14), após ser flagrado com uma arma de fogo dentro da sala de aula na Escola Estadual José Nogueira, no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

Segundo a Polícia Militar, funcionários da escola teriam percebido a arma na bolsa do estudante e chamaram a polícia. No local, os policiais realizaram uma revista no aluno e localizaram a arma de fabricação caseira, com capacidade de disparar um tiro por vez.

Aos policiais, o menor relatou que havia encontrado a arma de fogo junto com um colega em um terreno no Santa Helena, onde segundo ele, seu pai tem uma criação de animais.

O menor foi encaminhado à delegacia, para os procedimentos cabíveis. Por se tratar de um menor, assinou alguns termos e foi liberado.

