Polícia Civil recupera, em Mossoró, celular furtado em Marcelino Vieira

Policiais civis da Delegacia Municipal de Marcelino Vieira, com o apoio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, recuperaram, nesta segunda-feira (13), no município de Mossoró, um aparelho celular que havia sido furtado durante a micareta “Jegue Folia”, realizada no município de Marcelino Vieira, no primeiro final de semana deste ano.

O aparelho estava na posse de um homem, o qual foi conduzido até a delegacia para prestar os devidos esclarecimentos. A vítima foi contactada para comparecer à delegacia, onde será feita a restituição do bem.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

Polícia Civil