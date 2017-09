Polícia Civil prende quadrilha organizada que realizava roubos a lojas e cargas

Uma equipe de policiais da Polícia Civil de Macaíba com apoio de policiais da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal(DPGRAN), Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur), Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e da Polícia Militar do 11º Batalhão prendeu, nesta terça-feira (12), Fábio pessoa de Medeiros, vulgo “padrinho” ou “cabeça”, Edinaldo Xavier da Silva, vulgo “galeguinho”, Janilson Carlos de Borges, Gilberto Felipe de Souza, Inadja Nara Xavier dos Santos e Juciane Xavier días, vulgo “corã”. Eles são integrantes de uma quadrilha organizada que realizava roubos a lojas e cargas no estado.

PC/Assecom

A prisão da quadrilha é o desfecho das investigações na Operação Tio Sam realizada pela Delegacia de Polícia da cidade de Macaíba desencadeada após o assalto a uma Loja Americanas no mês de abril deste ano. As investigações descobriram que a quadrilha tinha como mentor intelectual a pessoa de Fábio Pessoa. Ele chefiava os roubos e fugia em seguida para a cidade de João Pessoa na Paraíba, onde possuía moradia e mantinha vida reservada sob a proteção de documentos de identificação falsos.

A equipe policial prendeu “Cabeça” em sua residência na cidade de João Pessoa. Os demais integrantes da quadrilha foram capturados na região metropolitana de Natal. Gilberto e Inadja foram presos na localidade de Pium e com eles os policiais apreenderam uma certa quantidade de substâncias entorpecentes. Edinaldo foi preso em uma casa no povoado de Taborda e estava de posse de uma espingarda calibre 12 artesanal e um revólver calibre.38, ambos apreendidos pela equipe policial.

Os presos serão encaminhados ao Sistema Penitenciário para ficar à disposição da Justiça.