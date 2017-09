Polícia Civil prende homem suspeito pela morte do subtenente Amaurí Soares

Equipes de policiais civis da Divisão de Homicídios e de Proteção a Pessoa (DHPP) e da 4ª Delegacia de Polícia com apoio da Polícia Militar prenderam, nesta quarta-feira (06), Jeanderson Carlos Freire da Silva, vulgo “Pretinho”, 32 anos, foragido da Penitenciária Estadual de Parnamirim desde dezembro de 2016. Ele foi preso em cumprimento aos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão no bairro de Mãe Luíza. Jeanderson é apontado em investigações como principal suspeito do homicídio do Subtenente da reserva Amaurí Soares, ocorrido no dia 10 agosto deste ano.

No crime, quatro pessoas trocaram tiros com policiais militares que pescavam no rio Potengi, próximo à comunidade do Paço da Pátria, na Zona Leste de Natal, um desses policiais era o Subtenente Amaurí Soares que após a troca de tiros ficou desaparecido por três dias. Equipes de busca e resgate dos Bombeiros Militares encontraram em uma área de mangue, o corpo do subtenente.

As investigações indicam que Jeanderson seria uma espécie de gerente do tráfico de drogas na comunidade do Paço da Pátria e que seria integrante da facção criminosa Sindicato do RN. Na ocasião do homicídio do Subtenente ele teria ordenado que outros comparsas se aproximassem da canoa onde estava a vítima e atirassem contra os pescadores. Ele achava na ocasião que as pessoas na embarcação eram integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, após o crime descobriu o engano.

Os outros dois envolvidos no homicídio do Subtenente estão foragidos e a polícia continua tentando capturá-los. Jeanderson é o segundo envolvido neste homicídio a ser capturado, no dia do crime um adolescente foi apreendido e encontra-se internado desde então.

Em coletiva de imprensa realizada no dia de hoje, o Delegado Geral de Polícia Civil Correia Júnior aconselhou que os outros dois foragidos que participaram do crime e estão foragidos se apresentem na delegacia para se entregar.

PC/ASSECOM