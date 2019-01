Polícia Civil prende dupla suspeita por tentativa de latrocínio

Uma ação da equipe de policiais civis da Delegacia Municipal de Currais Novos, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (17), Marcos Aurélio da Silva Pontes, vulgo “Marquinhos de Nerisse”, 21 anos e Marcos Antônio Alves de Freitas, conhecido como “Anão”, 18 anos, eles são suspeitos por uma tentativa de latrocínio contra um produtor rural na cidade de Currais Novos.

Após receber as primeiras informações acerca do crime, os agentes iniciaram as diligências e conseguiram elucidar o crime em menos de sete horas. De acordo com a investigação, a dupla teria tentado abordar a vítima, que estava de carro, próximo a granja onde reside. Ao não ceder a abordagem, os suspeitos efetuaram diversos disparos em direção ao veículo do produtor rural. Os dois foram identificados após o crime e presos em flagrante.

Com Marcos Aurélio, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 municiado e uma porção de droga. Ele já havia sido preso em 08 de dezembro de 2018, em posse de drogas. Com o outro suspeito, Marcos Antônio, foi encontrado uma roupa camuflada semelhante a utilizada no crime. Este foi preso no dia 24 de dezembro de 2018, acusado de ameaçar a companheira e seus familiares.

PC/Assecom