Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Dix-Sept Rosado

PC/ASSECOM

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Natal prenderam em flagrante delito, nesta quinta-feira (04), Diego Medino Silva, 35 anos, e Ingrid Maiara Batista da Silva, 24 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas. Diego já havia sido preso uma vez pela prática do mesmo crime. A dupla foi flagrada comercializando cocaína na localidade Campina, no bairro em Dix-Sept Rosado, na zona Oeste da capital Potiguar.

Eles foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede ajuda à população enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.