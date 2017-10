Deatur apreende maconha, cocaína e crack na escadaria do bairro de Mãe Luíza

Uma equipe de policiais civis da Delegacia Especializada de Assistência ao Turista (Deatur) apreenderam, na quinta-feira (28), uma pequena quantidade de maconha, cocaína e pedras de crack na escadaria do bairro de Mãe Luíza, da capital.

A Deatur realizava diligências quando se deparou com a situação de vários usuários de drogas na escadaria do bairro. Durante a abordagem das pessoas que estavam na escadaria, os usuários empreenderam fuga e dispensaram as drogas em um canto de parede, sendo encontrada e apreendida pela equipe policial.

PC/Assecom