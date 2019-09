Polícia Civil elucida homicídio contra motorista de aplicativo em Mossoró

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHM) divulgou, nesta terça-feira (24), a elucidação de um homicídio praticado contra o motorista de aplicativo Amaro Bezerra da Silva, 33 anos. A morte ocorreu em setembro, em uma churrascaria, às margens da BR 304, no município de Mossoró.

Investigações realizadas pela Polícia Civil apontaram que os autores do homicídio foram dois adolescentes que moram no bairro Aeroporto I. Foi apurado também que a motivação seria uma cobrança de uma dívida de drogas feita pela vítima aos adolescentes. Amaro Bezerra teria ameaçado os adolescentes, que estavam devendo aproximadamente R$1.000,00 (mil reais) pela compra de cocaína.

As informações sobre a identificação dos adolescentes foram encaminhadas à Delegacia do Adolescente Infrator (DEA) de Mossoró, para apuração e encaminhamento à Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

PC/ASSECOM