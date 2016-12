Poços da Caern em Mossoró e Baraúna foram afetados por apagão

O apagão elétrico registrado na região Oeste do Estado, na madrugada desta terça-feira (7) afetou o sistema de abastecimento de água. Todos os 16 poços responsáveis pelo abastecimento de Mossoró foram afetados e o sistema deve normalizar ao longo das próximas 24 horas. Além da paralisação dos poços, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) registrou danos em dosadores de cloro e rompimento de adutora.

Os poços precisam de bombas para funcionarem. Quando há suspensão no fornecimento de energia elétrica as bombas param e com o retorno elas religam novamente. Mas com o retorno do fornecimento de energia alguns poços não retornaram imediatamente necessitando de intervenção das equipes da Companhia.

ABOLIÇÕES

O poço 11 em Mossoró não retornou e a Caern terá que fazer um serviço mais demorado no mesmo em função da avaria. Ele é responsável pelo abastecimento das Abolições I e II, parte do Santo Antônio, parte de Nova Betânia e Bom Jardim. A previsão para o retorno do abastecimento será dada em breve.

O poço 14, que abastece Gurilândia, Santo Antônio e Santa Helena, Distrito Industrial e contribui para o abastecimento do residencial Santa Júlia e Nova Mossoró, está paralisado e seu conserto deve ser finalizado na sexta-feira (9).

BARAÚNA

Os dois poços de Baraúna estavam na manhã desta terça-feira (6) paralisados. A equipe da Caern esteve no local e os poços retornaram no final da manhã desta terça-feira.