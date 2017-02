Plano Nacional de Segurança entra em vigor nesta semana

O Plano Nacional de Segurança começará a ser implantado nesta semana nas capitais Natal (RN) e Aracaju (SE). Nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3), o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, estará nessas cidades para dar início aos projetos e apresentar as ações específicas que serão feitas no Estado.

O Plano Nacional de Segurança é uma proposta de parceria entre o governo federal e os governos estaduais para o enfrentamento da criminalidade. Pauta-se em três pilares básicos: “integração, colaboração e cooperação” para alcançar de três objetivos principais: combater e reduzir o número de homicídios dolosos, feminicídios e crimes de violência contra a mulher; modernizar e racionalizar o sistema penitenciário; e dar combate integrado à criminalidade organizada transnacional.

As ações previstas estão baseadas em ações de inteligência conjuntas entre as polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar e as áreas penitenciárias federal e estaduais. Mapas, que serão atualizados em tempo real, foram feitos de todas as capitais. Eles marcarão os locais onde ocorreram e ocorrem os crimes em cada uma dessas cidades, permitindo que sejam feitas operações conjuntas para combatê-los, com o uso das polícias em nível federal e estadual e também a Força Nacional.

Após Natal e Aracaju, a previsão é que o terceiro piloto seja implementado nos próximos dias em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Na sequência, o Plano Nacional de Segurança será estendido às demais capitais e, depois, para as cidades das regiões metropolitanas próximas a elas.