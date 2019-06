Pingo da Mei Dia abre oficialmente o Mossoró Cidade Junina 2019

O Pingo da Mei Dia, uma das festas mais esperadas pelos mossoroenses e turistas de outros estados que buscam Mossoró nesta época do ano, abriu oficialmente, neste sábado (08), pontualmente ao meio dia, o melhor e mais cultural São João do Brasil, o Mossoró Cidade Junina 2019. Celebrando 10 anos desde sua criação e estando na 11ª edição, o Pingo da Mei Dia não só reforçou o orgulho que as pessoas têm pela festa, mas também o sentimento de pertencimento que o maior bloco junino do país é patrimônio do mossoroense.

A prefeita Rosalba Ciarlini falou do sucesso do Pingo. “É um momento de alegria, diversão e de preservação da nossa história. Muitos turistas e os mossoroenses presentes nessa festa e fazendo o são joão mais cultural do país”, disse.

Como já é uma tradição, o Pingo da Mei Dia é inclusivo e aberto a todos os públicos, de crianças a idosos, de casais de namorados às famílias, de turistas do Nordeste aos da região Sul. É no Pingo que todos se encontram e comemoram à diversidade de uma festa popular que reuniu mais de 120 mil pessoas, segundo a organização do evento.

Quem gosta de se divertir não se decepciona ao vir para o Pingo da Mei Dia. Foram 10 horas ininterruptas de festa, das 12h às 22h, com 12 bandas tocando ao longo dia em quatro trios elétricos por pouco mais de 2km de um trecho do Corredor Cultural. A Prefeitura sempre faz questão de valorizar os artistas da terra e por isso a maioria das bandas que subiram nos trios eram da cidade.

Pensando em garantir tranquilidade aos foliões do evento, a Prefeitura de Mossoró, em parceria com outras entidades, disponibilizou 540 agentes que ficaram espalhados em pontos estratégicos ao longo do Corredor Cultural garantindo a segurança dos foliões. Para dar mais agilidade e precisão nas ações preventivas, o forte esquema de segurança também contou com o monitoramento de 72 câmeras em tempo real espalhadas pelo percurso do bloco junino.

As bandas que marcaram a 11° edição do Pingo da Mei Dia foram: Forró com Ela (Trio Zueira), Nataly Vox (Trio Absolut), Nuzio Medeiros (Trio Backstage), Saia Rodada (Trio Oxigênio), Renata Falcão (Trio Absolut), Forró dos 3 (Trio Backstage), Renno (Trio Zueira), Aline e Dayvid (Trio Oxigênio), André Luvi (Trio Absolut), João Neto (Trio Zueira), Giannini Alencar (Trio Backstage) e Mozão (Trio Oxigênio).

Na próxima quinta-feira (13) é o primeiro dia de festas na Estação das Artes Elizeu Ventania. Quem vai coroar esse momento do MCJ é o cantor cearense Wesley Safadão, com expectativa de lotar a Estação do Forró. Além de Safadão, os artistas da terra João Neto Pegadão e Felipe Costa também vão se apresentar.

