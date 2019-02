Petrobras anuncia venda da refinaria de Pasadena à empresa americana Chevron

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que sua subsidiária nos Estados Unidos assinou o contrato de venda da refinaria de Pasadena para a americana Chevron por US$ 562 milhões, metade do valor pago pela Petrobras em 2012.

Em comunicado, a Petrobras disse que a operação ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores no Brasil e nos Estados Unidos e que o valor final da operação está sujeito a “ajustes de capital de giro até a data de fechamento da transação”.

Do total da venda, a companhia receberá US$ 350 milhões referentes ao valor das ações da refinaria de Pasadena e US$ 212 milhões de capital de giro da empresa.

Segundo a Petrobras, “estão sendo vendidas as sociedades Pasadena Refining System Inc. (PRSI), responsável pelo processamento de petróleo e produção de derivados, e PRSI Trading LLC (PRST), que atua como braço comercial exclusivo da PRSI”.

A subsidiária da Petrobras nos Estados Unidos, Petrobras America Inc, detém “integralmente” as duas sociedades.

De acordo com a petrolífera, a refinaria de Pasadena trata-se de uma “refinaria independente do Sistema Petrobras” que pode “operar com correntes de petróleos médios e leves e produz derivados que são comercializados tipicamente no mercado doméstico americano”.

Além disso, a Petrobras informou que a conclusão da transação estará submetida ao “cumprimento de condições precedentes usuais, tais como a obtenção das aprovações pelos órgãos antitruste dos Estados Unidos e do Brasil”.

A operação faz parte do Programa de Parcerias e Desinvestimentos da companhia e está alinhada com seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023, com o qual a Petrobras prevê “otimizar” seu portfólio.

Agência EFE