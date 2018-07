Pesquisadores do OBVIO RN publicam sobre mortes violentas do RN em periódico científico internacional

Publicado na Revista Caribeña de Ciencias Sociales, o artigo intitulado “Mapeamento das Condutas Violentas Letais Intencionais do RN” traz um estudo da violência com análises criminais de complexidade, utilizando a ferramenta estatística analítica como meio de ampliar o argumento subjetivo para revelar as características essenciais das vítimas, suas origens, o lugar onde foram vitimadas e outros aspectos fundamentais para se entender o processo da violência que termina em mortes matadas da população nascida, de passagem e/ou residente no Rio Grande do Norte, durante um período de 4 anos (2012 a 2015). As mortes causadas pela conduta violenta letal intencional são contabilizadas pela Metodologia Metadados utilizadas pelo Observatório da Violência do RN, interpolando diversas fontes, que juntas, mapeiam de forma concatenada os números dessa violência.

O mesmo foi um trabalho exaustivo dos integrantes do OBVIO RN e co-escrto por Thadeu de Sousa Brandão, Ivenio Dieb Hermes, Iara Mariana de Farias Nóbrega, Cindy Damaris Gomes Lira e Higo da Silva Lima.

Para acessar e baixar o artigo na íntegra, clique AQUI.