Pesquisadores do OBVIO RN e da UERN publicam em Revista Científica Internacional

Juntamente com os professores Jean Henrique Costa e Tássio Ricelly Pinto de Farias, os pesquisadores e consultores do OBVIO RN (Observatório da Violência do RN) Thadeu de Sousa Brandão e Ivênio Dieb Hermes publicaram artigo intitulado “A Polícia do Turista”: contradições e revelações, no International Journal of Safety and Security in Tourism/Hospitality. O periódico é especializado nos estudos de segurança pública e turismo, e o artigo foi uma colaboração interdisciplinar do OBVIO e dos especialistas na área do Turismo.

Para ter acesso ao artigo, clique AQUI.