Pela 1ª vez, Ufersa entra no ranking mundial de universidades da Times Higher Education

Pela primeira vez na história, a Ufersa conseguiu entrar no ranking mundial de universidades da Times Higher Education – THE, uma instituição britânica que produz uma das principais avaliações educacionais do mundo. A Universidade do Semi-Árido foi uma das onze instituições brasileiras que constam pela primeira vez neste ranking, que em 2019 reúne 1396 universidades de 92 países.

O ranking avalia os critérios de ensino, pesquisa, extensão, citação e visibilidade internacional. E nesse contexto, o destaque da Ufersa foi no quesito ensino, ficando na posição de número 533 do mundo. Outro destaque excepcional desse resultado é que a exceção das regiões Sul e Sudeste, a Ufersa foi a única universidade do interior do Brasil a aparecer no ranking.

O balanço foi divulgado nesta quarta, dia 11, e mesmo com a comunidade acadêmica em recesso, o resultado foi bastante comemorado e compartilhado nas redes sociais. O nome da Ufersa também foi destaque nos grandes portais e sites de notícias do Brasil e do mundo.

Para o Reitor em exercício, o professor José Domingues Fontenele Neto, esse resultado é fruto de um trabalho que vem sendo plantado nos últimos anos com governança, transparência e gestão. “Estamos orgulhosos em ver que a Ufersa apareceu nesse ranking que para nós é um grande divisor de águas. Toda a comunidade está de parabéns, professores, técnicos e alunos. A conquista é de todos e ela não para aqui. Temos outras metas e desafios a conquistar”, comentou Domingues.

Além de estar dentro do ranking mundial, a Ufersa também já conquistou lugar, nos últimos anos, em outros dois rankings internacionais promovidos pela THE: no ranking da América Latina e no ranking de impacto.

Assecom/Ufersa