Peça “60! Década De Arromba – Doc. Musical” chega a Natal para duas apresentações

Após quatro temporadas de sucesso de crítica em São Paulo e Rio de Janeiro, com quase 300 apresentações e 150 mil espectadores, o espetáculo “60! Década de Arromba – Doc. Musical” chega a Natal para duas únicas apresentações, neste fim de semana, 06 e 07 de julho, no Teatro Riachuelo.

Símbolo da Jovem Guarda, um dos principais movimentos musicais daquele período, a cantora Wanderléa é a estrela da superprodução, que depois quatro temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro, passou por Campinas, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife e encerra o ciclo de 2 anos de apresentações em Natal.

“60! Década de Arromba – Doc. Musical” é dirigido por Frederico Reder, com roteiro e pesquisa de Marcos Nauer. O espetáculo conta a história dos anos 1960 através de ferramentas de documentário (fotos, vídeos e depoimentos reais), somadas a cenas, textos e canções apresentadas ao vivo por 24 atores/cantores/bailarinos e uma orquestra com dez músicos. É a primeira vez que Wanderléa participa de um musical, interpretando ela mesma.

A peça conta com 20 cenários, 10 toneladas de material cênico e mais de 300 figurinos. Além dos 24 atores, conta com uma orquestra de 10 músicos. “Escrever um doc musical foi começar do zero. Definimos que não seria biográfico e não seria ficcional, sem dramaturgia clássica. Tudo que está em cena se originou do documental, do fato, da história real. Não há personagens definidos, o elenco são todas as pessoas que viveram aquela época. As músicas são cantadas na cronologia em que foram lançadas e fizeram sucesso. O espectador acompanha a narrativa do espetáculo ano a ano, relembra sua história e descobre novos acontecimentos”, conta o autor Marcos Nauer.

Um espetáculo construído a partir de canções conhecidas de todo o público, feito para toda a família, que mescla humor, números de circo, ilusionismo e cheio de emoção. Uma história cantada com fatos e músicas memoráveis. No repertório não faltam sucessos como “Banho de Lua”, “Biquíni de Bolinha Amarelinha”, “Beijinho Doce”, “Lata D’água”, “Travessia”, “Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores”, “Era um Garoto que como eu Amava os Beatles e os Rollings Stones”, “Ponteio”, “Nós Somos Jovens”, “Filme Triste”, “Prova de Fogo”, “Pare o Casamento”, “Calhambeque” e outras internacionais, como “Blue Moon”, “La Bamba”, “Non Je Ne Regrette Rien”, “Yellow Submarine” e “I Say a Little Prayer for You”.

ACESSIBILIDADE – A sessão das 20h30, do dia 06, contará com acessibilidade com libras e audiodescrição, uma iniciativa que a produtora Brain+ realiza em todos os seus projetos.

INGRESSOS

Setor Inteira Meia-Entrada Frisas R$ 120,00 R$ 60,00 Balcão Nobre R$ 50,00 R$ 25,00 Plateia B R$ 150,00 R$ 75,00 Plateia A R$ 180,00 R$ 90,00 Camarotes R$ 200,00 R$ 100,00

Classificação: 12 anos

Duração: 180 minutos

FICHA TÉCNICA

Lei de Incentivo à Cultura

Apresentado por Bradesco Seguros

Copatrocínio: Eurofarma

Realização: Brain Mais e Reder Entretenimento

Ministério da Cultura / Governo Federal / Ordem e Progresso

Estrelando: Wanderléa

Direção e Produção: Frederico Reder

Roteiro e Pesquisa: Marcos Nauer

Direção Musical: Tony Lucchesi

Coreografia: Victor Maia

Figurino: Bruno Perlatto

Cenário: Natália Lana

Iluminação: Daniela Sanchez

Elenco: Amanda Döring, Amanda Lima, André Sigom, Camila Braunna, Daniel Lack, Erika Affonso, Isabela Quadros, Jade Salim, Leandro Massaferri, Leo Araujo, Robson Lima, Rodrigo Naice, Pedro Arrais, Rodrigo Serphan, Rodrigo Morura, Rosana Chayin, Tauã Delmiro e Thays Parente.

Músicos: Vagner Mayer (maestro e 1º pianista), Frederico Godoy (2º pianista), Lalo California (guitarra), Maycon Mesquita (trompete), Gabriel Guilherme (baterista), Chiquinho de Almeida (sopro), Carlos Augusto (cordas), Pedro Andrade (violino), Thiago de Faria (violoncelo), Renato Leite (baixo).