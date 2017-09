Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

REFLITA: Com otimismo, coisas maravilhosas e cores lindas sempre aparecem no dia a dia.

CHÁ BENEFICENTE

Contribuir com a manutenção das atividades da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) é o objetivo de mais uma edição do Chá Beneficente que acontecerá no sábado, dia 16 de setembro, às 17h, no Kandice Buffet, em Pau dos Ferros/RN. Os acessos estão sendo vendidos na sede da instituição ao preço de R$ 40,00, e a verba arrecadada com o evento será destinada para o funcionamento da instituição, que atende várias pessoas, basicamente com a ajuda da sociedade. Vamos todos praticar a solidariedade!

SECARF

A Semana Cultural e Artística de Rafael Fernandes/RN (SECARF), acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro com uma vasta programação para comemorar os 54 anos de Emancipação Política do Município. Além da parte cultural e artística, o evento contará com dois dias de shows em praça pública. O prefeito Bruno Anastácio agendou para o dia 19 de setembro a divulgação oficial de toda a programação. Todo mundo na expectativa!!!

IDEIA PRESENTES E MODAS

Neste mês de setembro a Ideia Presentes e Modas, localizada na Rua 15 de Novembro, no Centro de Pau Dos Ferros/RN, celebra o seu 32º aniversário. Para comemorar a data toda especial, a empresária Alzir Aquino, preparou uma super promoção para os clientes. Passe na loja e concorra a vários prêmios e sorteios. Não fique de fora!!!

EMPREENDEDORISMO

Com finalidade fomentar o espírito empreendedor das crianças, fazendo com que elas desenvolvam sua criatividade e capacidade de organização, o Colégio e Curso Evolução em parceria com o SEBRAE de Pau dos Ferros, realizará a II Feira de Empreendedorismo com os alunos das turmas do 1º ao 5º ano. O Evento ocorrerá dia 30 de Setembro, a partir das 9h no próprio Evolução. Participe! Mais informações através dos números: (84) 3351-2552 | 3353708.

PROSA LITERÁRIA

Premiado em mais de 40 concursos literários por todo o Brasil, o jovem pau-ferrense Manoel Cavalcante, poeta membro da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte e da União dos Cordelistas do RN, realizou no dia 1º de setembro, o primeiro “Prosa Literária”, evento em que lançou, em Pau dos Ferros, sua cidade natal, dois dos seus mais novos livros. “A casa de minha avó” lançado em abril, na capital do estado, e “Tão perto, tão longe”, este que foi lançado em primeira mão para seus conterrâneos.

FIQUE POR DENTRO!!!

@ – Parabéns, muitos anos de vida e felicidades para os aniversariantes: Lia Castro, Virna Lobo, Shirley Pessoa e Samara Maia (quarta-feira, 13); Glenira Holanda, Diogo Anastácio e Núbia Batalha (quinta-feira, 14); Anne Juliane, Daniely Rêgo, Aline Guimarães (sexta-feira, 15); Gilmara costa, Edson Plínio, Diogo Queiroz, Hugo Soares, Nyellis Maia, Neuman Azevedo (sábado, 16).

@ – No dia 23 de Setembro, no Parque Manoel Fernandes Pimenta, na cidade de Água Nova/RN, vai rolar Vaquejada e a festa será animada pelo cantor Fernando Farias e pela banda Farra de Bakana.

@ – Agende aí, dia 27 de outubro, o fenômeno MC Kevinho se apresentará pela 1ª vez no Rio Grande do Norte. O show acontecerá no Garbos Recepções, em Mossoró/RN. Além dele, o público também vai curtir os agitos de Núzio Medeiros e Farra de Playboy.

@ – O Ex-Big Brother, Matheus Lisboa, cumpriu agenda em Mossoró e visitou o SPA de Bronze Natural Corpo Bronzeado. O bacana foi recebido pelos empresários Paulo Silva e Kaliane Silva e por todas as profissionais competentes do SPA. Matheus, sempre muito simpático, atendeu os fãs e fotografou com as clientes do SPA que amaram a simpatia e o jeito carinhoso do youtuber. No SPA Corpo Bronzeado as clientes são VIPs!