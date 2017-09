Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

REFLITA

O mundo está cheio de coisas novas para descobrir e aventuras fantásticas prontas para serem vividas! Só é preciso coragem!

FESTA DE DEZEMBRO

Chega de ansiedade!!!! Já foram divulgadas as atrações que irão comandar a Tradicional Festa de Dezembro, no Éden Clube, em Pau dos Ferros/RN. O encontro da galera jovem e festeira já está marcado, no dia 1º de dezembro, com a cantora “diferentona” Samyra Show, o estourado Pedrinho Pegação e o novo fenômeno Henry Freitas, em um evento espetacular que terá uma estrutura grande, diferenciada e cheia de novidades. Vendas dos ingressos disponíveis em breve!

JEGUE FOLIA

O Jegue Folia, micareta da cidade de Marcelino Vieira, que acontecerá durante os dias 05, 06 e 07 de janeiro anuncia grade de atrações que irão compor a edição 2018 do evento. Considerada a maior micareta do interior do Rio Grande do Norte, o Jegue Folia chega a sua 17ª edição com grandes atrações em cima do seu trio elétrico: o cantor baiano Bell Marques, a dupla Rafa e Pipo Marques e a banda Chicabana fazem a festa na Primeira do Brasil. Os abadás para a edição 2018 do Jegue Folia já estão a venda, inicialmente apenas pelo site www.jegue.com.br, podendo ser parcelado em até 10x nos cartões de crédito.

ACERVO GEEK

A loja virtual Acervo Geek já está funcionando com a venda de adesivos de diversas categorias (animes, TV e séries, filmes, música, nerds, geek, games, social media, memes, tecnologias e muito mais). O site, comandado pelo jovem Leonardo Lacerda, da agência Rocketz Media, já está no ar e cheio de novidades!! Acesse: www.acervogeek.net e confira as novidades! Contato: [email protected] | WhatsApp: 84 996066178 / 998517893.

APOLION RODRIGUES

Daqui parabenizamos Apolion Rodrigues que completou recentemente 15 anos de colunismo social no jornal O Mossoroense, sempre destacando o que de melhor acontece na cidade de Caraúbas e também na região. Para comemorar a data toda especial, Apolion agendou para o dia 22 de outubro, no espaço Maria Júlia, um encontro que será por muita diversão, brindes para os convidados e muita surpresa. Desejamos sucesso!!!