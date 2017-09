Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

REFLITA: Será que amar é algo assim tão errado? “Por que é que, culturalmente, nós nos sentimos mais confortáveis vendo dois homens segurando armas do que dando as mãos?” Ernest Gaines.

SORTEIO

Em parceria com o Boteco Bombeer, loja de óculos Goose, agência Líder Viagens e Turismo, Lidianne Lingerie e a fotógrafa Wagna Cavalcante, estamos sorteando cinco prêmios para nossos leitores e seguidores no nosso perfil @Interligados_RN no Instagram. Para participar e concorrer aos ótimos prêmios é bem simples, basta seguir @Interligados_RN, curtir a “Foto Oficial” da promoção e cumprir as regras que estão na descrição. O que está esperando? Serão cinco contemplados! Participe e boa sorte!

SECARF

A Semana Cultural e Artística de Rafael Fernandes/RN (SECARF), acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, com uma vasta programação que inclui atividades sociais, culturais e esportivas, além de festas em praça pública. O prefeito Bruno Anastácio já divulgou, as atrações que irão animar o evento que este ano comemora os 54 anos de Emancipação Política do município. Confira a programação: 20/10 (Sexta-feira) – André Luví, Gleydson Gavião e Skema Sertanejo e no dia 21/10 (Sábado) – Renata Falcão, Ítalo & Renno e a dupla Aline & Dayvid.

ENCANTO

O Encanto aparece, pela primeira vez, entre as cidades que integram o Mapa do Turismo Brasileiro. Ambiente mais visitado nos últimos anos na região Alto Oeste do Estado, o Santuário e Mirante de São João Batista – composto por escadaria de 809 degraus – é o principal atrativo do Encanto. Outros pontos turísticos que se somam a essa grandiosa obra são: Complexo de Lazer Valdir Félix da Silva, Ladeira da Terra Boa, Praça do Cruzeiro, Caverna da Pedra Solta, Trilha e Árvore Centenária do Quebra, Museu Mãe Tereza e Açude São Gonçalo.

ROCKETZ MEDIA

Você tem uma empresa ou negócio, mas não tem tempo suficiente para gerenciar o empreendimento nas mídias sociais? Então deixe que a Rocketz Media faça isso por você! A Rocketz tem a expertise certa para bolar estratégias de gerenciamento e em prol disso, trazer o cliente até a sua empresa! Com uma forma descontraída ou séria, sua empresa só tende a crescer e adquirir mercado através das mídias sociais! Vem de Rocketz! Contatos: 84.996066178 (WhatsApp) | [email protected]

FIQUE POR DENTRO

@ – No dia 11 de outubro, véspera de feriado, o cantor Avine Vinny fará um grande show em Mossoró. Agende aí e chame a sua turma para curtir o cara que está conquistando o Brasil. Em breve mais informações!!!

@ – João Noronha já está nos preparativos e em breve anuncia as atrações que irão animar a Tradicional Festa da Padroeira, que neste ano será realizada no dia 1º de dezembro, no Éden Clube, em Pau dos Ferros/RN. Vai ser festão! Agende ai!!

@ – O jornalista Saulo Vale retornou o seu espaço na blogosfera, depois de três anos em outras atividades profissionais. O blog Saulo Vale, que já pode ser acessado, vai trazer notícias jornalísticas diárias da região do Oeste potiguar e, claro, de todo Rio Grande do Norte. Acesse e fique por dentro dos principais acontecimentos. Anote aí: www.saulovale.com.br.

@ – No próximo sábado, dia 23 de setembro, vai rolar vaquejada no parque Manoel Fernandes Pimenta, na cidade de Água Nova/RN. A festa contará com os agitos do cantor Fernando Farias e da banda Farra de Bakana.

@ – Neste mês de setembro a Ideia, Presentes e Modas, localizada na Rua 15 de Novembro, no Centro de Pau Dos Ferros/RN, celebra o seu 32º aniversário. Para comemorar esta data toda especial, a empresária Alzir Aquino, preparou uma super promoção para os clientes. Passe na loja e confira vários produtos com descontos e concorra a vários prêmios e sorteios.