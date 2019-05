Pastoradores de veículos que vão atuar durante o shows da Estação das Artes devem efetuar cadastramento

Começou nesta segunda-feira, 20, e segue até o dia 7 de junho, o cadastramento para os pastoradores de veículos que vão atuar durante os dias de shows na Estação das Artes Elizeu Ventania, no Corredor Cultural, durante os festejos do Mossoró Cidade Junina deste ano.

Os cadastrados vão participar de um treinamento, com orientações sobre a atuação, que acontecerá no dia 11 de junho, às 9h, no auditório do Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo.

“Durante os dias dos eventos eles estarão identificados com camisa e crachá com foto e nome completo, tudo bem organizado para que eles possam fazer um bom trabalho”, destacou Glênia Pinto, diretora do departamento de Geração de Oportunidades, da Secretaria do Desenvolvimento Social e Juventude.

O cadastramento está sendo realizado no setor de Geração de Oportunidades, no Centro Administrativo, das 8h às 12h. A documentação necessária é: duas fotos 3×4, RG, CPF, Comprovante de Residência e Certidão de Nada Consta.

