Participantes do Enem 2019 poderão pedir reaplicação das provas pela internet

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) agora podem solicitar a reaplicação da prova pela Página do Participante. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com isso, os inscritos que quiserem pleitear a reaplicação não precisam mais realizar o processo pelo telefone do Fale Conosco. O pedido e o calendário com os prazos ficam disponíveis na internet.

As provas estão marcadas para os próximos dias 4 e 11 de novembro. Contudo, o edital prevê a reaplicação das provas em 18 e 19 de dezembro para os solicitantes que comprovarem ter tido dificuldades logísticas e de infraestrutura, como corte no fornecimento de energia elétrica nas datas das provas que tenham afetado seu desempenho.

O prazo para pedir a reaplicação é até 16 de novembro. Os aprovados serão avisados por e-mail ou mensagem de celular.