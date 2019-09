A Secretaria de Emergência Nacional do Paraguai (SEN) anunciou neste domingo a extinção quase total dos incêndios florestais no norte do Chaco, na fronteira com a Bolívia e o Brasil, onde na última semana foram arrasados mais de 61 mil hectares de florestas naturais.

O ministro do SEN, Joaquín Roa, afirmou à Agência Efe que resta apenas um foco em Agua Dulce, a 140 quilômetros ao oeste da Bahia Negra, no departamento de Alto Paraguay. A expectativa é que seja controlado ainda hoje.

