Papa Francisco recebe bispos brasileiros

O Papa Francisco recebeu na sexta-feira (15) no Vaticano cerca de vinte bispos brasileiros que estão entre os bispos ordenados nos últimos doze meses, a quem recomendou que saibam discernir as várias situações com diálogo e humildade.

O Papa Francisco disse aos bispos que “a missão que vos espera não é a de trazer ideias e projetos próprios, nem soluções abstratamente criadas por quem considera a Igreja um quintal da sua casa, mas humildemente, sem protagonismos ou narcisismos, oferecerdes o vosso testemunho concreto de união com Deus, servindo o Evangelho”.

Francisco convidou os novos bispos “a cultivarem o comportamento de escuta, crescendo na liberdade de renunciar ao próprio ponto de vista para assumir o ponto de vista de Deus”.

“Discernir significa, portanto, humildade e obediência. Humildade em relação aos próprios projetos. Obediência em relação ao Evangelho, ao Magistério, às normas da Igreja universal e à situação concreta das pessoas”, acrescentou.

O Papa apresentou este discernimento como “remédio contra a imobilidade do ‘sempre foi feito assim’”.

“É um processo criativo que não se limita a aplicar esquemas. É um antídoto contra a rigidez, pois as mesmas soluções não são válidas em todos os lugares”, precisou.

Francisco sublinhou a dimensão de diálogo e “comunitária” de todo um processo que “não prescinde da riqueza do parecer” do clero e dos leigos.