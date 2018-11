Palmeiras só empata com Paraná e adia festa do título

Cada vez mais próximo do fim, o campeonato brasileiro embolou ainda mais com as partidas realizadas neste fim de semana. Pela 35ª rodada, nove jogos movimentaram a tabela de classificação. Menos na liderança, que se manteve apesar do tropeço.

Jogando no estádio do Café, o já rebaixado Paraná empatou com o Palmeiras em um a um. O resultado impediu que o Verdão abrisse mais pontos de vantagem na liderança. Com o resultado, o Palmeiras foi a 71 pontos. Cinco pontos à frente do Flamengo, que fora de casa, ganhou do Sport e retomou a segunda posição. Isso porque o Internacional perdeu para o Botafogo no Engenhão por um a zero e acabou caindo para o terceiro lugar.

Em Porto Alegre, o Grêmio derrotou a Chapecoense por dois a zero e complicou ainda mais a vida do time catarinense na luta contra o rebaixamento. Também na parte de baixo da tabela, o América de Minas venceu o Santos por dois a um. O Alvinegro praticamente deu adeus a uma possível vaga na Libertadores. Pelo placar mínimo, o São Paulo bateu o Cruzeiro no Morumbi, assim como o Atlético Mineiro fez com o Bahia no Independência.

No sábado, o Corinthians venceu o Vasco por um a zero em casa e respirou aliviado, enquanto o Cruzmaltino segue com chances de ir para a série B. Quem também corre sérios riscos é o Vitória, que foi derrotado em casa pelo Atlético Paranaense por dois a um. Em BH, o Galo derrotou o Bahia por um a zero.

Uma partida fecha a rodada nesta segunda-feira. Há quatro partidas sem saber o que é vencer, o Fluminense pega o Ceará, que quer despistar qualquer chance de rebaixamento. A bola rola no Maracanã a partir das oito horas da noite, horário de Brasília.